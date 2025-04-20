財管廝殺！第一銀逆襲富豪戶雙冠 中信改打資產質戰

國銀富豪戶財管業務，第一銀行3月首度拿下客戶數、資產規模「雙料冠軍」，中信銀居就老二。中信銀表示，關注該項業務指標，已從單純客戶數、資產規模進一步轉向重視管理資產的組成，專注找真正有資產規畫需求的客戶。

中信銀指出，例如一些法人客戶，若暫時沒有投資需求，中信銀將不會主動邀請其申請為高資產客戶，中信銀策略是要確保所服務的客群，不僅擁有資產，更具有明確的投資意向。

因此中信銀高資產客戶的資產組合，超過七成都是存款外的各類金融資產配置，高於市場平均的五成。如中信銀3月富豪戶投資占50%、保險占24%，存款僅26%。

金管會公布3月國銀承做高資產客戶（1億元以上）財管業務，第一銀行在連續五個月資產規模奪冠後，3月連客戶數都超車中信銀，成為雙料冠軍。第一銀主管說，一銀是採質量並重，深耕舊戶並開發新戶，專業及服務獲客戶支持與信賴所致。

第一銀3月客戶數2,325人、管理資產規模2,443億元，中信銀是2,277人、2,273億元，一銀險勝48人、170億元。

若以年成長率來看，第一銀行客戶數與資產規模，各年增51%、44%，中信銀各年增25%及23%，兆豐銀各年成長23%及21%緊追，老四合庫則各有22%及12%之譜。

目前已有12家財管行承辦高資產客戶財管業務，台新銀、渣打銀、星展銀已獲核准但尚未開辦。據了解，臺銀和永豐銀已遞件申請，後續還有聯邦銀等中型銀行正摩拳，承辦高資產客戶財管業務的銀行家數，可望邁向「2」字頭。