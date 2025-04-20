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滿手海外債慘套 富豪戶4月縮手不敢接

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會2025年3月底統計，12家國銀管理高資產客戶總資產（AUM）規模1兆5,467億元，月增額615億元是近九個月最大；惟各銀行均指出，4月川普關稅政策反覆，已讓富豪戶大縮手，信心不足，逢低承接意願低迷。

銀行圈示警，4月上半個月，高資產客戶的基金、債券交易量能均萎縮「出現窒息量」，僅剩保險、結構債、私募基金撐盤，關稅政策未明、市場未穩前，富豪戶投資恐更加保守謹慎。

一家承辦富豪戶財管的銀行主管坦言，做財富管理的最怕「不確定性」，4月川普關稅政策反覆不定，美元走弱、美債價格又跌（殖利率反向大漲），使海外債熱度大降，滿手海外債的富豪戶慘套，市場嚴重信心不足。

據觀察，今年至今川普關稅政策幅度遠超預期，使金融市場震盪，現階段關稅進入談判期，尚有諸多不確定性，富豪戶多傾向觀望，即便股債資產估值有大幅修正，但逢低承接意願相對審慎。

4月尤以基金、債券交易量縮最慘，僅靠保險、避險或保本型架構的結構型商品、及與傳統股債相關性較低的私募基金這三類商品撐盤，也有富豪戶暫時選擇將資金停泊在低風險可靈活運用的貨幣型產品。

富豪戶多追求長期穩定回報，投資屬性是穩健、長期持有，投資組合以股債均衡配置並保留一定資金彈性，在4月這波「川」劇變臉中，未見富豪戶客訴。

金管會公布2025年3月國銀承做高資產客戶（1億元以上）財管業務。3月底高資產客戶數1萬3,494人，月增額877人應是史上新高，顯示各銀行拼命攬新戶，AUM達1兆5,467億元，月增615億元或4%是近九個月最高。

資產配置版圖中，3月存款占比降到45.5%的34個月低點，月減0.4個百分點，同期基金、債券占比僅各增加0.1個百分點到15.7%和14%，連兩個月增幅微小。

結構型商品占比增加0.2個百分點到6.8%，保單占比再降到11%，顯示富豪戶資金未大舉轉戰商品端。

銀行主管說，3月下半個月市況轉差，使富豪戶轉趨觀望，存款減少、卻未積極轉入風險性資產，富豪戶可能將資金轉作其他商業用途，如營運週轉金等。

4月川普關稅海嘯來襲，尤其「半導體關稅」不明，投資前景難料，已讓各銀行高資產團隊嚴陣以待。

川普 財富管理 金管會 關稅

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