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國銀富豪理財規模破1.5兆 美債殖利率陡峭激化債券、結構型商品熱潮

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布，國銀億級富豪理財規模破1.5兆元。本報資料照片
金管會公布，國銀億級富豪理財規模破1.5兆元。本報資料照片

金管會發布最新的國銀承作高資產理財業務統計，截至3月底，高資產大戶的資產規模1兆5467億元，另外客戶人數也破13000人次，為13494人，而觀察客戶資產分布的結構，亦顯示債券投資和結構型商品投資占比越來越多。

金管會統計顯示，銀行承作高資產財管前三大銀行，分別為一銀、中信、兆豐，客戶數分別為2325人、2277人、1802人，總資產規模分別為2443億、2273億、2181億元，若對比2月，不論客戶人數或資產規模的增量，都以一銀居冠。

在銀行的高資產大戶資產分布結構上，截至3月底，存款占比為45.5%、基金占比15.78%、債券為14%、保險11%、境外結構型商品為6.8%；和2月底相較，存款、保險占比較2月底降低，而基金、債券、境外結構型商品則較2月增加，其中存款占比較2月降幅0.4個百分點最大，境外結構型商品的占比則增加0.2個百分點增幅最多。

對於上述最新的高資產大戶資產分布的變化，大型行庫高層指出，除了顯示理財資產上億的富豪們仍青睞債券投資之外，包括基金投資和結構型商品的投資，亦與債券有關，尤其是川普的對等關稅政策雖然是在4月才正式宣布，但3月已在市場有越來越顯著的影響，也使美國的長短率之間的利差擴大，殖利率曲線越來越陡峭，正是養券及加碼債券投資的好時機之外，亦有投資者逢低加碼長天期債券基金以求取日後更大的資本利得，尤其高資產大戶仍普遍預期聯準會應該「撐不住」美國經濟衰退的壓力而在今年三度降息，因此對債券投資的熱度和興趣更高。

至於統計結果顯示結構型商品的交易熱度大增，亦和債券有關。大型行庫高層也說明，公債殖利率波動劇烈，以美國公債連結結構式存款也非常受到客戶歡迎，這種結構型商品的原理，和「雙元貨幣」很像，存續期間大約半年至一年，舉例來說，倘若美國公債殖利率在5%以上，買十年期的債券，倘若殖利率降至5%以下，大約可實現約6%的報酬率，銀行通常也會用賣選擇權的方式來進行這種交易，而對高資產大戶而言，這種作法亦引起資產大戶的興趣，因為6%的報酬率，比現在存款利率只能收到4.5%還要好得多。

至於保險占比持續降低，則和保單預定利率缺乏吸引力和美元指數走弱有關，尤其是美元指數走弱，也使大戶擔心手上的美元保單因為「匯損」而縮水，自然相關資產占比持續降低。

債券 美國公債

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