竹科創櫃交流會 人氣燒

櫃買中心為強化扶植創新、新創、青年創業等團隊進入創櫃板，今年初推出創櫃板Plus新制；近日再與安永聯合會計師事務所舉辦「創櫃交流會」，邀集新竹科學園區企業及當地新創企業負責人以及高階管理人員共襄盛舉，交流氣氛熱烈，展現新竹在地企業新創動能。

櫃買中心響應政府「中小微企業多元振興發展計畫」政策，今年初推出創櫃板Plus新制，公告依「科學園區設置管理條例」核准於科學園區內成立的科學事業，視同具創新、創意構想的創新企業，得免取具推薦直接申請創櫃板享有輔導資源。

在新竹舉辦的交流會中，櫃買中心針對創櫃板plus制度、登錄流程與輔導資源進行解析，輔導資源包括企業於申請創櫃板後可享有商務法律或經營管理等精選課程，亦可於二年輔導期間內自由選擇配合會計師輔導建置基本會計與內控制度，企業登錄創櫃板後，即有更多機會參加櫃買中心主辦的投資媒合會吸引創投法人投資，也可獲得櫃買中心贊助參加展覽活動增加曝光度。

安永聯合會計師事務所則提供會計及內部控制制度等諮詢與輔導服務，藉由提升企業財務與營運合規性，協助企業順利登錄創櫃板並銜接資本市場。