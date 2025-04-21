創櫃板Plus 拉拔AI新創

櫃買中心提高人工智慧（AI）企業加入創櫃板誘因，攜手合作夥伴共同推動AI新創加速成長機制，藉由「創櫃板Plus平台大聯盟」的專業服務，協助AI新創企業邁向制度化經營，並透過創櫃板登錄輔導機制，幫助中小微及新創企業從產業「隱形冠軍」邁向「明日之星」。

櫃買中心董事長簡立忠表示，面對美國對等關稅及全球供應鏈重組衝擊，近期以出口導向為主的台灣企業經營充滿挑戰。短期內，必須發揮營運韌性，快速調整營運製造模式，加速研發提升生產能力；中長期，將由產、官、學界和資本市場要凝聚力量一起推動創新及數位轉型，扶植創新新創中小微產業，以蓄積台灣競爭能量。

簡立忠強調，櫃買中心為積極響應行政院協助中小微企業多元振興發展計畫及金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心之策略，除推出創櫃板新制外，本次更與台智雲及PwC資誠共同啟動為期六個月的創櫃板加速成長機制，以期能協助新創公司藉由櫃買中心多層次市場的輔導及媒合功能來厚植實力及強化競爭力，持續孕育台灣的護國群山。

證期局局長張振山指出，AI人工智慧與所有行業都息息相關，透過精進與擴大AI研發與應用，將能促進台灣社會與產業成長及轉型，增加臺灣競爭力，櫃買中心今年推出創櫃板Plus新制及本次AI新創加速成長機制專案，將能促成創櫃板公司獲得更多元的投資來源，從創新孕育發揮台灣產業優勢。

國發會主委劉鏡清表示，國發會將持續透過各計畫與投資，結合各面向資源，串聯國內外校園體系與企業創投（CVC），帶動產業發展，並推動新創產業及人海外發展及交流學習。此外，國發會今年也將推出AI十項建設的國家發展計畫，希望帶動超過15兆元的產值、培育50萬AI人才及10萬個高薪就業機會，為台灣數位轉型與未來發展奠定更加穩固的基礎。

台智雲董事長謝明傑指出，台智雲以打造主權AI數位經濟生態系為目標，積極協助臺灣產業快速取得高效益、低門檻的AI智慧應用及雲架構解決方案，期待能透過本次計畫，協助AI新創企業突破技術瓶頸，助力國家AI主權與智慧城市發展。