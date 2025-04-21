保險小百科／定期險彈性大 可依需求調整

定期保險，是指以一段期間具保障的保險類別。定期險分一年期和多年期。有些定期險的保障年限等於繳費年限，如繳費十年保障十年。而有些則在繳費後，仍有多幾年保障，如繳費十年保障15年。定期保險最大的優點是，變更保單的自由度高，每一年或一定年度後，可依據需求調整保額和保費。此外，現在社會醫療或制度進步快，保險也會與時俱進，因此購買定期險，也可以讓我們在選擇上更具彈性。

另一種定期壽險，是指提供特定期間內的壽險。定期壽險顧名思義就是在一定期間內予以壽險保障，凡是在保險期間因故身亡或完全失能時予以理賠，期滿被保險人仍生存，則保單終止。定期壽險的保費，一般而言會依據投保年齡計算，年齡愈高保費愈高，不過由於保險期間較短，保費相較終身壽險低。除此之外，定期壽險的彈性大，可以在保險期間屆滿後依需求或能力調整保額，適合預算有限的小資族。