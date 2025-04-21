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專家教你保／媽媽們保障規劃 三階段補強

經濟日報／ 陳逸萍
台壽商品一部部長暨協理陳逸萍。台壽／提供
台壽商品一部部長暨協理陳逸萍。台壽／提供

溫馨5月，迎來一年一度的母親節，除了獻上禮物與陪伴，不妨為辛勞的媽媽們規劃一份兼顧資產累積與保障功能的保險規劃，讓她們在不同人生階段皆能安心面對生活挑戰。台灣人壽建議，透過便利的網路投保管道，無論身處何地都能輕鬆完成理財與保障規劃，逐步累積子女教育金、家庭預備金或退休資金。

不同年齡層的媽媽，其保障重點也應有所不同。針對20至35歲的年輕媽媽，建議善用年輕健康的優勢，及早投保終身型基礎醫療險。以「台灣人壽安心醫療100終身健康保險」為例，涵蓋住院、手術、特定處置及醫材補助等保障，並設有外溢保費折扣機制，投保人若定期提供健康檢查等證明，續期保費可享優惠，不僅保障自身，也為家庭減輕財務壓力。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

至於36至55歲的媽媽，正值事業與家庭雙重壓力高峰，長時間久坐或勞動易導致筋骨與神經相關病症。此時除了維持基本醫療保障，更應強化重大傷病與特定疾病保障。台壽推薦「骨動溢生醫療定期健康保險」，針對筋骨及神經外科提供專屬保障，同樣具備外溢機制，只要提供特定物理治療證明，即可享保費折扣，鼓勵健康生活的同時，守護家庭經濟安全。

步入56歲以上的媽媽，隨著子女獨立，生活重心轉向自身，建議提早布局退休與長照風險。可搭配長照險減輕未來照護壓力，亦可依需求選擇利變型壽險、還本型保險，規劃退休金流與資產傳承。若希望同時兼具保障與資產撥回，可選擇「臻鑽年年（外幣）變額年金保險」或「新鑫樂活（外幣）變額年金保險」，穩定現金流讓退休生活無後顧之憂，也可留下祝福延續愛的價值。

此外，台灣人壽也提供「健康樂活管家」一站式平台，整合健康檢查、物理治療、照顧服務等功能，協助媽媽在各人生階段維持身心健康，打造精彩的生活藍圖。（本文由台灣人壽商品一部部長暨協理陳逸萍提供，記者任珮云採訪整理）

保險 台灣人壽 退休金

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