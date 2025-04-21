分紅保單 選擇更多元

為提供民眾更全方位保障，凱基人壽（前中國人壽）近期宣布重返分紅保單市場，提供消費者分紅保單更多元投保選擇。目前國內共有英商保誠人壽、富邦人壽、法商法國巴黎人壽、美商安達人壽與凱基人壽等業者推出分紅保單，市場預估，台灣人壽與台新人壽也有機會跟進，讓保戶能有更多選擇。

相較於傳統壽險商品，分紅保單的獨特優勢在於，保戶在享有基本保障的同時，更有機會參與保險公司的經營成果分配，共享企業經營成果與成長紅利。

長期財務表現穩健的凱基人壽將推出新台幣與美元分紅保單，4月起在銀行通路開賣，讓保戶享有保障之餘，也能共享企業成長紅利，兼顧人身保障與實現資產穩健增值。

凱基人壽表示，充分理解不同族群對於保險商品的需求，即將推出的分紅保單會提供多元的幣別配置，滿足年輕族群對於資產累積、中壯族群對於退休規劃與穩健收益、樂齡族群對於資產傳承的需求。

富邦人壽指出，台灣已在2025年邁入超高齡社會，帶動退休規劃及醫療保障需求。為鼓勵年輕族群提早布局退休，富邦人壽將持續推出分紅、利變型高保障型壽險及退休規劃型商品，協助民眾備齊「月退金、醫療金、長照金」等退休三金，以因應退休生活的日常支出，推廣實支險及重大傷病險作為第二醫療儲備金，並搭配長照分期給付與躉繳終身壽險，提供民眾退休後金流、醫療、長照及傳承的全方位保障。