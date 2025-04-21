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善用利變險 迎樂退人生

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
隨著全民理財意識提升，國人對於退休金的需求持續攀升，近六成國人已將「退休金準備」列為財務重點目標。（路透）
隨著全民理財意識提升，國人對於退休金的需求持續攀升，近六成國人已將「退休金準備」列為財務重點目標。（路透）

隨著全民理財意識提升，國人對於退休金的需求持續攀升，近六成國人已將「退休金準備」列為財務重點目標，如何提早準備退休後的生活開銷、布局財富管理及資產傳承，已成必懂、必學的樂齡人生攻略；近期包括國泰人壽、元大人壽等業者均推出利變型保單，協助保戶規劃退休生活、活得老也能活得好。

國泰人壽表示，民眾面臨的人生風險依不同階段而異，若能及早規劃退休生活的財務管理，包括保障個人樂齡優退權、創造穩定現金流及配置多元化財富管理等，安心迎接人生下半場。國泰人壽新推出的美元利變保單「瓏盈人生」，可同時滿足保戶布局財富管理及規劃退休生活需求，並兼具五大特色。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

第一、提供「樂齡優退權」，保戶可於投保時指定，當年齡達到60歲或65歲之保險單周年日時，開始領取給付「生存保險金」，選定後就可每年領或每月領，領終身，保戶可根據本身的資金需求，靈活選擇領取時間；第二、開拓穩定現金流，保戶於「樂齡日」起，可領取「生存保險金」，提供穩定金流來源，補足生活開銷需求。

第三、投保首年即享高保障之「身故保險金」，並可選擇以每年給付之方式，分期給付身故保險金，達到遺族照顧目的；第四、美元計價能分散匯率風險，提供多元資產配置，降低未來通膨挑戰；第五、隨著市場經濟變化，倘保單對應的資產投資績效超過保單預定利率，則該保單累積有「增值回饋分享金」可給付保戶，增加額外保單利益。

元大人壽近期也推出「元大人壽元享年年利率變動型還本終身保險」，具四大特色，協助客戶輕鬆規劃退休準備，包括：一、年年領取生存保險金。從第一保單周年日起即可每年領取，給付保險至年齡111歲，年紀愈大，累積所領生存保險金愈多，分散因長壽帶來的風險；二、有機會享有增值回饋分享金。保戶可選擇購買增額繳清保險，放大保障及生存保險金，亦可選擇現金給付，打造靈活現金流。

三、繳費期間為三年，享有終身壽險保障；四、身故與完全失能保險金可選擇分期定期給付，搭配資產傳承功能，守護摯愛，預留每年所需資金。

保單 保險金 退休金

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