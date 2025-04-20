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地震百年周期將屆議題持續發燒 建議用保險減損害衝擊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

近年全球各地地震頻傳，台灣百年地震周期將屆的議題持續發燒，學者專家在媒體上頻頻示警，讓人對未來不免擔憂。面對無法預測的天然災害，除了避免過度恐懼徒增心理壓力之外，宏泰人壽建議可依照專家建議做好防災規劃及相關必要準備，並且透過保險規劃，保障未來生活安穩、減少衝擊。

台灣位於環太平洋地震帶上，由於板塊運動致使地震頻繁，最近新聞常見百年地震周期將屆的相關報導，學者專家亦提出警告，讓經歷過25年前921大地震及近期403花蓮大地震的台灣人不免感到擔憂。宏泰人壽表示，天災發生的具體時間、影響程度無法精準預測，因此可依照政府相關單位的專業建議，事先做好防災急難準備予以因應，並且避免過度恐懼。而保險是重要的無形屏障，萬一天災對個人或資產造成損害，在經濟面就能有所彌補；一般人所熟知的地震險即針對住宅房產提供保障，對於個人所遭受到天災傷害的威脅，則可投保適合的人身保險以轉嫁風險。

面對無法預知的天災，人身保險該如何選擇？宏泰人壽建議可透過功能更聚焦的保險來進行規劃，以「宏泰人壽超吉棒終身保險（NPE）」為例，其在原本壽險及意外險的基礎上，即針對颱風、洪水、地震、土石流、雷擊等天然災害損及個人生命時額外提供「特定意外傷害事故」保障。不僅如此，NPE亦針對平日搭乘大眾交通工具提供保障，同時考慮台灣普遍的通勤習慣，加強騎乘機車或自行車的意外保障。NPE也提供意外失能安養扶助保險金，每年給付一次，保證給付12次；若因意外致成第1-6級失能或遭受重大燒燙傷，免繳續期保險費，意外保障持續有效。

宏泰人壽也表示，意外險是保險規劃裡基本的配置，市面上分有定期意外險與終身意外險，定期意外險需持續定期繳費才有保障，NPE這一類型的終身意外保險則採6、10、12、20年不同的限期繳費方式讓保戶選擇，繳費期滿就能夠享有終身保障，當遭遇不可預期的意外時，為保戶實實在在地守護家庭及所愛家人。

921大地震 保險金 地震 宏泰人壽

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