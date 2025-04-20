匯市最前線／台幣32.5~32.8元波動
台股上周五（18日）收盤小漲，新台幣匯率仍貶值7.7分，連四貶，收在32.608元，總成交量為16.915億美元。央行統計顯示，儘管新台幣匯率已連四日貶值，但因14日新台幣匯率強升1.95角，因此過去一周新台幣匯率仍升值9.7分，升幅為0.3%。
匯銀主管表示，美國「對等關稅」利空持續衝擊國際金融市場，新台幣匯率未來走勢仍深受美元強弱、外資動向與亞幣表現牽動，估計短期新台幣匯率將維持32.5~32.8元區間波動。
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