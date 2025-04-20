面對川普2.0 公股銀強化在美業務

面對川普2.0，公股銀相應調整腳步，鼓勵分行深入美國在地化發展，預期隨本國產業於美國持續擴張投資，進行二次供應鏈移轉，有建廠與資本支出等資金需求，銀行可協助提供所需融資及相關金融服務，擴大海外業務基礎。

合庫目前於美國洛杉磯、西雅圖、紐約及休士頓各設有一分行，為因應全球經濟結構調整、供應鏈重組及國際政經局勢波動加大，目前策略為進行在地化發展，深掘當地商機同時確實了解所在區域產業發展情形及風險，在風險可控前提下，尋找優質授信案源提升收益。另台積電於美國設廠及再加碼投資千億美元，台積電及相關供應鏈在美國融資需求商機可期。

合庫主管指出，川普政策影響為全球性，美國市場公開透明且量體大，大型企業歷經前幾年擴張累積實力，財務穩健應可信賴。

臺灣銀行指出，川普2.0「讓美國再次偉大」（MAGA）計畫強調美國製造、關稅保護主義，鼓勵企業在美國本土投資設廠，將推動製造業回歸美國。

臺銀目前於美國設立紐約及洛杉磯二家分行，矽谷與鳳凰城二家辦事處，可就近服務當地台商，支持本國重要產業發展，後續視當地業務量能、人力配置、經濟金融情勢及本國重點產業發展與布局，適時評估升格營運據點，即時為當地台資企業提供金融服務，提升營運效益。

土地銀行觀察，川普的關稅談判策略短期看似搖擺，增加通膨與市場不確定性，其實主軸都維持在製造業回流美國或增加進口美國商品。考量美國地區分行為海外獲利大宗，又以當地穩定的聯貸市場為主要獲利動能，未來海外業務持續在風險嚴控前提下強化國際聯貸、當地企業授信業務，並為分散風險進行適當資產配置，以風控為優先考量的穩定發展策略。