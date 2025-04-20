金控股東去年減13萬人 終結連四增

集保中心統計，14家金控股2024年底總股東人數降到657.7萬人，一年大減13.2萬人，終結連四年成長，存股族更迅速調倉「棄壽險、抱銀行」，四家壽險金控股東人數共驟減24.4萬人，八家銀行金控則反向增加12萬人，呈此消彼漲態勢。另，近年ETF崛起，存股族標的轉向也有關聯。

14家金控去年自結獲利5,979億元，刷新2021年的5,806億元紀錄，金控獲利攀峰卻留不住股民，一家金控主管分析三大主因，一、2024年美國川普勝選，市場憂2025年股債市波動加劇，又以股票資本利得為主的壽險型金控衝擊最大，2024年獲利已墊高基期，憂2025年難再登峰造極。

二、獲利高基期，股價也高基期。國泰金（2882）、富邦金（2881）、開發金（2883）與新光金（2888）等四家壽險型金控，在2024年股價年漲幅都逾三成，國泰金更從2023年底的45.75元一路飆漲到2024年底的68.3元，股價幾乎飆漲了近五成居首。

圖／經濟日報提供

股價多是提前反應未來半年到一年的預期，2024年壽險型金控股價漲幅已充分反應了2024年高獲利的表現，2025年可能很難再有逾三成的漲幅，股民也可能在2024年逢高出場獲利了結。

三、預期2025年市場不確定因素大增，一旦美國暫停降息，維持利率高檔，將衝擊市場經濟動能，這也讓股民對金控股期待降低，因此多在2024年落袋為安。

另一家民營金控主管則認為，2024年掀起AI、ETF熱潮，金控股對新股民吸引力大降，小資族或年輕股民更偏好AI或ETF，加上存股族本就不偏好壽險股，自然壽險型金控退燒力道最強。

據統計顯示，2020年金控股人氣王是玉山金，當年股東人數一年暴增17萬人居冠，2021年全球大降息，股市飆漲推升壽險金控獲利，股民開始流向富邦金、開發金，2022年更齊聚國泰金，當年底股東人數攀到57萬人巔峰僅次開發金。

2023年股匯市波動加劇，壽險金控配息疑慮起，人氣快速退燒，國泰金2023年股東人數年減逾5萬人降到51.6萬餘人，2024年即便受惠全球股市飆漲，壽險金控獲利攀峰、股價狂漲，股民依舊離場，國泰金更跌破「5」字頭降到44.5萬人。

2023年底金控股總股東人數671萬人，全年僅增加6萬餘人或0.9%，到2024年底降到657.7萬人，全年減少13.2萬餘人或近2%，終結連續四年成長。

其中股東人數年減幅前四大者（逾6%）是國泰金、開發金、富邦金、新光金，清一色全是壽險金控，合計暴減24.3萬人，除開發金外，其餘三家壽險金控更是連兩年（2023、2024年）衰退。

人氣凝聚前三大者，是中信金、台新金和兆豐金等銀行金控，年增幅逾4%，中信金股東人數攀升到59.8萬人新高，僅次於開發金和玉山金，羅列14家金控中第三大，年增3.7萬人或6.6%。

兆豐金和台新金2024年股東人數都各年增逾2.3萬人或4.9%，兆豐金股東人數攀升到近52萬人，台新金則向50萬人叩關。