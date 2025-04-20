大戶加碼 新光金受青睞

股票圈流傳，股市「新手看價，老手看量，高手看籌碼大戶」，誰是大戶的心頭愛？據統計，2024年有11家上市金控400張以上大戶持股比成長（在籌碼面來看，一般以持股400張以上作為大戶分水嶺），其中以「新新併」的新光金（2888）大增11.11個百分點最受大戶青睞，國票金增加7.99個百分點居次，凱基金增加7.13個百分點排第三。

據統計，金控雙雄富邦金及國泰金分占大戶持股比率前二名。富邦金400張以上大戶持股比高達84.64％居冠、年增2.46個百分點；國泰金82.67％為榜眼、年增3.82個百分點；永豐金81.04％排第三，加上公股兆豐金的80.57％。

大股東持股占70%以上的金控依序為：中信金78.49％較2023年略減。華南金78.37％，年增加2.17個百分點。即將嫁入台新的新光金為75.54％，一年來大股東持股比大增11.11個百分點最亮眼，且1,000張以上大股東持股亦大增13.05個百分點。合庫金73.17％則較上年略減。

此外，第一金69.25％基本持平。玉山金67.62％，年增1.9個百分點。國票金66.66%，年增7.99個百分點；1,000張以上大股東持股比也大增8.6個百分點，顯示大股東鞏固股權動作大。台新金64.52％較上年微增。

至於擁逾70萬股東的凱基金因散戶最多，大戶持股59.56％是唯一不到六成的金控，不過，去年大戶持股大增7.13個百分點排金控第三。