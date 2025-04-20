公股「四金二銀」 股東穩定增加

金融股當中，政府身為大股東的公股行庫因「不會倒」的形象，獲風險偏好相對更低的股民愛戴，2024年公股「四金二銀」股東人數淨增加101,317人，年增4.2%，整體而言，股東人數仍處於逐年穩定增加的態勢之中。

上市公股行庫，包括合庫金（5880）、華南金（2880）、第一金（2892）、兆豐金（2886）、彰銀（2801）以及台企銀（2834），皆以財政部作為最大股東，由該部所主管並且直接投資，握有實質的經營主導權。在形象方面，較受資深股民信賴，普遍認為有政府的支持不會倒，風險偏好低的退休族也會納為存股標的，著眼於每年安穩領息支應退休生活。

據集保結算所統計，截至2024年底，公股四金二銀中以台企銀股東人數增加最多，一年來大增48,720人，股東人數突破37.6萬人、年增14.8%。公股龍頭兆豐金股東人數增23,920人居次、年增4.8%，一舉突破51萬，為股東人數最多的公股金控。

華南金增加14,039人、年增3.4%，股東人數423,180人。合庫金增加10,625人、年增2.5%，股東人數429,022人為第三。彰銀增加9,622人、年增3.9%，人數突破25萬人。僅第一金股東人數略減5,609人、年減1.1%，惟股東人數47.3萬人仍僅次於兆豐金。

公股金控普遍均以旗下銀行業務為主體，整體獲利穩健，但不如大型壽險金控所展現出的爆發力。去年7、8月份除權息之後，相關股價多數陷入區間震盪盤整格局。除華南金還原權息後的年報酬率高達23%、最為亮眼之外，其餘公股金控的報酬率則普遍僅為個位數，不過，這段期間也成為存股族逢低加碼好時機。