聽新聞
0:00 / 0:00

台灣168／去年國銀淨利衝上5,213億元

經濟日報／ 本報訊
去年國銀淨利衝上5,213億元。聯合報系資料照
去年國銀淨利衝上5,213億元。聯合報系資料照

去年國銀淨利衝上5,213億元

2024年第4季國銀營運績效季報出爐，國銀獲利引擎全開，催動2024年全年稅前淨利衝上新台幣5,213億元，創歷年新高，年增逾一成，帶動平均員工貢獻度增至263.5萬元，同樣改寫歷史新高紀錄。

央行黃金市值突破1.4兆元

央行在最新公布的業務報告中指出，目前央行握有高達1,363萬盎司的黃金，折算後的市值已突破1.4兆元。若扣除每盎司不到400美元的歷史成本價，帳面上的潛在獲利已超過1.2兆元。

壽險業今年前二月賺545億元

2025年壽險業獲利連兩紅。受惠2月台幣貶值，帶動避險成本下降，使2月壽險業稅前盈餘224億元，累計前兩月賺545億元，單月和前兩月同寫近三年同期新高紀錄。

2月勞動參與率寫36年高點

2月勞動參與率寫36年高點。聯合報系資料照
2月勞動參與率寫36年高點。聯合報系資料照

2月勞動力參與率為59.33%，不僅較上月上升0.02個百分點，較上年同月亦升0.12個百分點，還創下近36年來歷年同月最高紀錄。主計總處分析，主因國人覺得就業機會增加，對勞動市場相對樂觀，近期出來找工作者確實比較多。

台幣 績效

延伸閱讀

兔子誤闖引擎！美聯航班機起飛後引擎起火 159名乘客驚魂未定

國銀外幣存款增、放款衰

國銀出招…搶推美元高利定存 年利率上看10%

國銀2025年前二月賺逾千億 締新猷

相關新聞

金控股東去年減13萬人 終結連四增

集保中心統計，14家金控股2024年底總股東人數降到657.7萬人，一年大減13.2萬人，終結連四年成長，存股族更迅速調...

台灣168／去年國銀淨利衝上5,213億元

2024年第4季國銀營運績效季報出爐，國銀獲利引擎全開，催動2024年全年稅前淨利衝上新台幣5,213億元，創歷年新高，...

公股「四金二銀」 股東穩定增加

金融股當中，政府身為大股東的公股行庫因「不會倒」的形象，獲風險偏好相對更低的股民愛戴，2024年公股「四金二銀」股東人數...

大戶加碼 新光金受青睞

股票圈流傳，股市「新手看價，老手看量，高手看籌碼大戶」，誰是大戶的心頭愛？據統計，2024年有11家上市金控400張以上...

面對川普2.0 公股銀強化在美業務

面對川普2.0，公股銀相應調整腳步，鼓勵分行深入美國在地化發展，預期隨本國產業於美國持續擴張投資，進行二次供應鏈移轉，有...

匯市最前線／台幣32.5~32.8元波動

台股上周五（18日）收盤小漲，新台幣匯率仍貶值7.7分，連四貶，收在32.608元，總成交量為16.915億美元。央行統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。