台灣168／去年國銀淨利衝上5,213億元

去年國銀淨利衝上5,213億元

2024年第4季國銀營運績效季報出爐，國銀獲利引擎全開，催動2024年全年稅前淨利衝上新台幣5,213億元，創歷年新高，年增逾一成，帶動平均員工貢獻度增至263.5萬元，同樣改寫歷史新高紀錄。

央行黃金市值突破1.4兆元

央行在最新公布的業務報告中指出，目前央行握有高達1,363萬盎司的黃金，折算後的市值已突破1.4兆元。若扣除每盎司不到400美元的歷史成本價，帳面上的潛在獲利已超過1.2兆元。

壽險業今年前二月賺545億元

2025年壽險業獲利連兩紅。受惠2月台幣貶值，帶動避險成本下降，使2月壽險業稅前盈餘224億元，累計前兩月賺545億元，單月和前兩月同寫近三年同期新高紀錄。

2月勞動參與率寫36年高點

2月勞動參與率寫36年高點。聯合報系資料照

2月勞動力參與率為59.33%，不僅較上月上升0.02個百分點，較上年同月亦升0.12個百分點，還創下近36年來歷年同月最高紀錄。主計總處分析，主因國人覺得就業機會增加，對勞動市場相對樂觀，近期出來找工作者確實比較多。