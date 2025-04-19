凱基證券宣示打詐 攜刑事局簽署防詐合作備忘錄

凱基證券攜手凱基金（2883）、凱基人壽及凱基銀行，日前與刑事警察局簽署防詐合作備忘錄，並由凱基證券總經理方維昌代表出席簽署儀式，宣示雙方將透過情資分享、識詐教育以及資源共享三大層面深化合作，強化金融防護網，展現公私協力防詐決心。

投資詐騙案件層出不窮，凱基證券憑藉卓越金融科技，積極強化防詐及提升數位信任，不僅領先同業成立跨部門「反詐騙專責小組」，制定防詐通報內部政策及管理框架，並導入國際級RSA外部偽冒偵測關閉服務，以全天候運作的偵測機制，結合全球聯防及情資共享網絡，有效阻斷釣魚網站的連線，為用戶提供更安全的網路環境。

為降低投資人遭假冒簡訊詐騙的風險，凱基證券領先國內證券同業，推出「68178」專屬短碼簡訊，號碼發出簡訊均為凱基證券官方認證，幫助客戶能夠輕鬆辨識，安心點擊簡訊中的連結，減少被詐騙風險。

同時，於官網建立「反詐騙行動站」，除提供投資人完整的防詐情報與措施外，亦建議投資人可於官網掃描專屬簡訊號碼QRcode，一鍵加入手機通訊錄聯絡人，防止數位詐騙的冒充行為。

凱基證券日前獲高雄市警局來函表揚，分公司營業員機警察覺高齡客戶神情有異，遂透過積極關懷提問，成功攔阻假冒股票抽籤詐騙，並協助警方循線偵破面交車手犯嫌到案，避免客戶蒙受高額損失。

凱基證券持續落實「公平同理，待客如己」的服務理念，展現防範詐騙的決心，近期陸續榮獲證交所首屆證券商反詐騙評鑑活動「傑出獎」、數位金融獎「數位資訊安全獎」等，各單位對於防詐工作不遺餘力，致力守護客戶財產安全。