快訊

竹北健身教練虐打小姊弟！300萬交保限制住居 現「逃出境」法院通緝

翻譯器出包！日記者1提問陸客秒尷尬 台網友一聽全笑倒：比人還兇

凱基證券宣示打詐 攜刑事局簽署防詐合作備忘錄

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券攜手凱基金（2883）、凱基人壽及凱基銀行，日前與刑事警察局簽署防詐合作備忘錄，並由凱基證券總經理方維昌代表出席簽署儀式，宣示雙方將透過情資分享、識詐教育以及資源共享三大層面深化合作，強化金融防護網，展現公私協力防詐決心。

投資詐騙案件層出不窮，凱基證券憑藉卓越金融科技，積極強化防詐及提升數位信任，不僅領先同業成立跨部門「反詐騙專責小組」，制定防詐通報內部政策及管理框架，並導入國際級RSA外部偽冒偵測關閉服務，以全天候運作的偵測機制，結合全球聯防及情資共享網絡，有效阻斷釣魚網站的連線，為用戶提供更安全的網路環境。

為降低投資人遭假冒簡訊詐騙的風險，凱基證券領先國內證券同業，推出「68178」專屬短碼簡訊，號碼發出簡訊均為凱基證券官方認證，幫助客戶能夠輕鬆辨識，安心點擊簡訊中的連結，減少被詐騙風險。

同時，於官網建立「反詐騙行動站」，除提供投資人完整的防詐情報與措施外，亦建議投資人可於官網掃描專屬簡訊號碼QRcode，一鍵加入手機通訊錄聯絡人，防止數位詐騙的冒充行為。

凱基證券日前獲高雄市警局來函表揚，分公司營業員機警察覺高齡客戶神情有異，遂透過積極關懷提問，成功攔阻假冒股票抽籤詐騙，並協助警方循線偵破面交車手犯嫌到案，避免客戶蒙受高額損失。

凱基證券持續落實「公平同理，待客如己」的服務理念，展現防範詐騙的決心，近期陸續榮獲證交所首屆證券商反詐騙評鑑活動「傑出獎」、數位金融獎「數位資訊安全獎」等，各單位對於防詐工作不遺餘力，致力守護客戶財產安全。

凱基證 詐騙

延伸閱讀

企業生日快樂／走著瞧 把防詐變成好生意

企業生日快樂／走著瞧複製台灣服務模式 加速擴展海外市場

北市詐騙財損1至2月達25億 這間金融機關被車手提領逾2億

不動產詐騙財損高 桃園民代要求市府提解方

相關新聞

彰銀主辦太電57億元聯貸案 超額認購完成簽約

彰化銀行統籌主辦太平洋電線電纜5年期57億元聯合授信案，已成功完成募集，並於18日與銀行團舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長...

一銀三大財務指標 將達陣

身為「大到不能倒」的系統性重要銀行，第一金控旗下第一銀行三大資本標準全數達標。一銀昨（18）日董事會決議去年盈餘分派將大...

銀行發外幣金融債 擬鬆綁

中央銀行昨（18）日預告修正「銀行業辦理外匯業務管理辦法」，其中兩大重點為：配合金管會簡化銀行發行外幣計價結構型金融債券...

銀行房貸難申請 民眾急轉彎去這貸款 年增率142%

去年9月中央銀行實施第七波選擇性信用管制，導致銀行放款難度增加，不少購屋人轉為尋找銀行以外的金融機構尋求房貸方案。根據聯...

新台幣連4貶收32.608元 單週仍漲9.7分

外資連日賣超台股，加上新台幣剛結束一波強勁漲勢，拉回修正，新台幣兌美元今天收盤收32.608元，貶7.7分，台北及元太外...

玉山主辦中英、寬庭22億聯貸

玉山銀行統籌主辦中英醫療社團法人暨寬庭生技股份有限公司22.478億元聯貸案於11日完成簽約，簽約儀式由玉山銀行總經理林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。