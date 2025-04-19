一銀三大財務指標 將達陣

身為「大到不能倒」的系統性重要銀行，第一金控（2892）旗下第一銀行三大資本標準全數達標。一銀昨（18）日董事會決議去年盈餘分派將大舉盈餘轉增資124億元，並擬發行規模200億元的次順位金融債，這使得一銀資本強度大幅提升，提早達標系統性銀行三大資本比率標準。

一銀自2020年底入列金管會公布的系統性重要銀行名單，2021年開始，一銀每年盈餘分派就開始逐步側重股票股利盈餘轉增資的額度，同時也逐年遞減配發現金股息上繳金控的金額，一改2020年還是全配現金股息上繳給母金控過百億元現金的做法。一銀董事會昨天決議去年盈餘分派，寫近年現金股息新低紀錄，僅配發45億元現金上繳母金控，股票股利盈餘轉增資額度則是近年新高、達124.4億元，這將使得一銀的資本額擴張到1,200億元之上，同時一銀也宣告系統性銀行的三項資本比率全數達標。

另外，一銀擬在未來一年內發行規模上限200億元次順位金融債，除可提升一銀中長期資金穩定來源並支應業務發展外，也具備補強資本強度、維持資本適足率的效果。金管會要求包括一銀在內的六家系統性重要銀行，今年底要符合普通股比率、第一類資本比率、資本適足率分別達到11%、12.5%及14.5%的標準。

一銀表示，根據內部概算，在今年大舉盈餘轉增資後，其第一類資本比率就會達標，如此擇一銀的三項資本要求全數滿足，比年底期限要提早一些達陣。

一銀高層指出，擬發行次債部分分為兩塊，一是擬發30年期以內的無擔保長期次順位金融債券，另外則是無擔保無到期日非累積次順位金融債券，額度各半、均為100億元。