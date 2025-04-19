銀行發外幣金融債 擬鬆綁

中央銀行昨（18）日預告修正「銀行業辦理外匯業務管理辦法」，其中兩大重點為：配合金管會簡化銀行發行外幣計價結構型金融債券申辦程序、放寬銀行發行外匯金融債券函報央行備查期限及簡化備查程序，以及修正個人團體的即期外匯交易通報金額門檻，由原先的等值50萬美元，放寬至等值100萬美元以上，與公司行號統一標準。

央行外匯局副局長洪櫻芬表示，為提升銀行業辦理外匯業務效率，簡化指定銀行設置自動化服務設備、外匯業務後勤作業委託他人處理，以及發行外匯金融債券申辦程序，將修正「銀行業辦理外匯業務管理辦法」部分條文，本次共修正13條。

其中兩大修正重點，一是配合金管會推動亞洲資產管理中心政策，銀行發行外幣結構型金融債券的申辦程序，原規定為首次發行時，發行後七天內要函報央行備查，放寬至15天內函報央行備查即可；此外，假設銀行有10億美元的發行額度，第一次發行1億美元時需備查，未來在額度內持續發行，無須再函報央行備查。

二為簡化銀行業結匯資料傳送作業；過去央行規定，公司行號結購或結售等值100萬美元以上，或個人團體等值50萬美元以上的即期外匯交易需通報，新規定為個人團體通報的金額調高為等值100萬美元以上，與公司行號同一門檻。

其他修正內容包括：為簡化行政程序，銀行依規定設置自動化服務設備提供顧客各項外匯服務等。