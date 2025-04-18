彰化銀行主辦太電57億元聯貸案 超額認貸168%完成簽約

彰化銀行（2801）統籌主辦太平洋電線電纜（太電）（1602）5年期57億元聯合授信案，已成功完成募集，於18日舉行聯貸簽約儀式，由彰化銀行董事長胡光華與太電董事長苑竣唐代表雙方完成簽約。

彰銀指出，太電5年期57億元聯合授信案由彰銀擔任統籌主辦暨額度管理銀行、兆豐銀行擔任共同統籌主辦銀行，並在華南、合庫、台銀、一銀、上海商銀、台新銀行等金融機構踴躍參與下，超額認貸比率達168%，顯示銀行團對於太電近年營運與未來表現，具備信心並高度支持。聯貸資金用途為償還既有金融機構借款、充實中期營運暨購料週轉金、支應工程所需保證、建(購)置機械設備及再生能源設備暨其附屬設施，

彰銀表示，太電為國內首家且具領導優勢的電線電纜製造商，產品包含電力電纜、通信電纜、光纜、電子線及漆包線等，並提供系統規劃與工程建置服務，產品廣泛應用於國家電力網路、通信網路、電機電子、能源及建築等產業。

鑑於國際淨零排放與能源結構優化趨勢，近年來太電積極投入綠色產業，結合國內外夥伴推動永續發展，佈局新能源整合性方案，開發電動載具及自動化動力模組、充電系統和長效儲能系統等，並同時開發車用繞組電機、釩液流電池儲能系統等新興產品。

此外，太電於2021年參與沃旭能源離岸風場的特高壓電纜供應，為台灣唯一通過其評鑑的特高壓陸域電纜供應商，並於2024年結合國內數家電纜大廠發起及成立「聯合鋁業公司」，研發超耐熱鋁鋯合金，確保超耐熱鋁纜上游材料的穩定供應，響應政府強韌電網政策。

彰銀表示，太電深耕產業已逾70年，為國內電線電纜業翹楚，其持續深耕綠色轉型與產品開發，與彰銀執行資源節約行動的理念一致，雙方皆致力響應政府2050淨零碳排政策，彰銀亦將持續深耕企業結合ESG實踐，盼創造商業夥伴間的協力價值，共同推動企業社會責任及落實永續發展。