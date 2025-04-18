銀行房貸難申請 民眾急轉彎去這貸款 年增率142%
去年9月中央銀行實施第七波選擇性信用管制，導致銀行放款難度增加，不少購屋人轉為尋找銀行以外的金融機構尋求房貸方案。根據聯徵中心最新資料，去年12月銀行房貸新增人數1.97萬人，年減率24%；農漁會信用部與保險公司卻逆勢增加，保險公司房貸新增650人，年增率142%，農漁會信用部則是新增2631房貸人數，年增率30%，顯示購屋人正往非銀行體系管道爭取房貸機會。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去保險公司房貸一直是銀行體系以外的主力，不過因為資金成本、房貸缺乏競爭力、通路等因素，後來陸續都退出房貸市場。不過，現在利率逐漸調升，保險公司承作房貸的意願慢慢增加，加上第七波管制後部分民眾不是申請房貸碰壁，就是給的條件太硬，因此房貸需求轉往農漁會與保險公司。
統計顯示，去年12月各金融機構的房貸新增人數狀況，只有農漁會與保險公司的人數呈現年增，全體銀行新增人數1.97萬人，年減幅度達24%，農漁會與保險公司則承接走了部分房貸需求，農漁會信用部12月新增房貸人數為2631人，年增30%，保險公司則是新增房貸人數650人，年增率高達142%，比較有趣的是2023年底房貸利率最低的還是銀行，不過2024年12月農漁會與保險公司的房貸利率平均2.25%反而低於全體銀行的平均利率2.3%。
去年第七波選擇性信用管制後，市場資金吃緊，不僅要排隊等撥款，銀行也慢慢開始調高利率以價制量，12月全體銀行平均利率為2.3%，不過根據央行上次公開的資料顯示，2024年12月到2025年1月一般首購的利率平均已達2.53%，曾敬德建議，現在房貸資金仍相對吃緊，部分銀行甚至內控條件更為嚴謹，民眾可以問問不同銀行、分行、純網銀，甚至也問問區域農漁會或者保險公司，才能在現在找到相對有利一點的房貸方案。
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