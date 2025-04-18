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新台幣連4貶收32.608元 單週仍漲9.7分

中央社／ 台北18日電
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照

外資連日賣超台股，加上新台幣剛結束一波強勁漲勢，拉回修正，新台幣兌美元今天收盤收32.608元，貶7.7分，台北及元太外匯市場總成交金額16.915億美元。不過因新台幣上一波強勁升勢延續至本週一（14日），本週累計仍升值9.7分，週線連3升。

台股今天量縮震盪整理，終場上漲56.3點，收在19395.03點，成交值不到新台幣2000億元，僅1963.29億元。

台股今天小漲，但外資延續賣超台股並匯出的步調，加上美元止跌，新台幣兌美元以32.511元開盤後，匯價走弱，跌破32.6元，最低32.626元。

回顧過去一週表現，儘管新台幣匯價連4日貶值，且跌幅略為擴大，不過上週股匯市受到對等關稅利空重擊，劇烈震盪，新台幣匯率則因海外投資贖回款大量匯回、美元指數失守100大關後，意外展開猛烈升勢，連7日狂升6.86角，激情過後，才轉為震盪偏貶，但本週仍上漲9.7分或0.3%，週線連3升。

外匯交易員分析，對等關稅的利空衝擊告一段落，如今尚無新的發展，國際匯市回歸盤整格局，新台幣雖因外資流出，匯價走弱，但美元轉空加上出口商月底有實質拋匯需求，可望提供支撐，新台幣短線應可維持偏升整理格局，4月月線收升看來也無懸念。

不過外匯交易員補充，美國近期即將公布匯率報告，關稅協商也進行中，若美國總統川普又有驚人之舉，金融市場恐迎來一波新的衝擊，後續只能且戰且走，看政經局勢如何發展。

台股 外匯 新台幣

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