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聚隆與台中銀行 完成8億元聯合授信簽約

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
聚隆與台中銀行完成8億元聯合授信簽約，聚隆董事長周文東(左四)與出席貴賓合影。(聚隆/提供)
聚隆與台中銀行完成8億元聯合授信簽約，聚隆董事長周文東(左四)與出席貴賓合影。(聚隆/提供)

聚隆（1466）18日與台中銀行（2812）完成8億元聯合授信簽約儀式，將用以償還銀行借款。聚隆今年第1季累計營收約6.87億元，較去年同期成長15.69%。

聚隆面對國際情勢變數，仍積極擴展相關業務，並降低負債比例。聚隆2024年8月陸續投資聚泰建置第三期產線以擴充展能；此外，2025年3月董事會也通過發行國內第四次有擔保轉換公司債4億元，將用以償還銀行借款。

這次聯合授信簽約儀式出席者有：聚隆董事長周文東、台中銀行副總吳明正、兆豐票券副總王世銘及國票證券督導蔡欣志，此外，出席觀禮者有：聚隆總監林澤忠、業務副總賴明毅、處長張美紅；台中銀行企業金融部協理沈育賢、副理李建儒、聯貸科長林詩超、副科長許宥語、專員李健佑、台中銀行彰化分行副理賴疋旋、襄理崇泰及專員王禹祥；兆豐票券經理林政毅及副理劉有仁；國票證券副總陳國安。

兆豐 台中銀行

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