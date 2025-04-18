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保誠人壽推出全新分紅綜合險 業界獨賣、紅利配比85%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

保誠人壽看準40至50歲族群面臨健康保障與財務規劃雙重需求，宣布推出英式綜合型分紅保險「愛得利外幣終身壽險(定額給付型)」，結合終身壽險保障與重度癌症照護保險金，不僅提供重度癌症照護保障，更有機會透過紅利分配，提供因應高齡社會與健康風險的穩健選擇。

「保誠人壽愛得利外幣終身壽險(定額給付型)」為美元幣別之英式分紅保單，在保證給付的壽險保障涵蓋身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金；並結合重度癌症照護保險金（給付以一次為限），若被保險人於契約有效期間首次罹患符合條款之「重度癌症」，給付確診當時基本保險金額的50％，作為照護保險金，協助家庭因應生活需求變動。運用保險保障特性轉嫁風險予保險公司，能夠緩衝對家庭財務或已規劃好的資產藍圖帶來的影響。

此外，保單預期中分紅投資報酬率為5.5%，紅利分配比率為85%，在保單屆滿11年起，依據年度分紅宣告分配紅利至保單之保額（該紅利非保證，實際分紅可能會有所不同），讓保障隨時間增值，強化保單價值；並提供保險金分期給付，要保人可事先約定欲分期給付之「指定保險金」及「分期定額保險金」，給予家人安穩的照顧。保單提供10年和20年之繳費年期選擇；10年期之投保年齡為0到70歲；20年期之上限為60歲，也為三明治族提供更有彈性的資金規劃。

以40歲女性投保「保誠人壽愛得利外幣終身壽險(定額給付型)10年期為例，基本保險金額15,734美元，原始年繳保費10,101美元，採匯款或自動轉帳1%折扣後年繳保費美金10,000美元，在中分紅之假設前提下，若於保險年齡達110歲當年之保單周年日仍生存，將可領回「祝壽保險金」157,340美元及「假設紅利_分紅保額」1,289,469美元。如不幸於保單有效期間內，診斷確定第一次罹患「重度癌症」者，給付「重度癌症照護保險金」7,867美元。

保誠人壽強調秉持「以客為本」精神，挖掘消費者多面向的需求，且長期專注發展分紅保單，融合多元創新思維於商品設計，為目前同業中唯一持續推出分紅綜合型保險，協助消費者因應不同人生階段中對H.E.A.R.四大面向的想望。

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