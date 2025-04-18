惠譽出手新壽信評三大調升 展望「正面」升等A+

惠譽國際信用評等公司(Fitch Rating)17日公布，上調新光人壽「國內保險公司財務實力評等至A+（twn）」，以及「國內長期評等A（twn）」，評等展望為正面，同時將新壽發行的新台幣次順位公司債的評等上調至A-（twn），顯示出新光人壽擁有強健的資本緩衝、獲利能力有所改善，以及新契約的合約服務邊際（CSM）迅速成長。

新光人壽表示，本次的評等也反映出新光人壽為一家發展穩健的壽險公司，通路與產品布局皆趨多元，展現良好的業務基礎與市場競爭力。新光人壽也說明，2026年新一代清償能力制度實施後，新光人壽將申請部分主管機關推出的過渡措施，預估在「新一代清償能力制度」（TW-ICS）下，清償能力將在150%以上。

此外，新光人壽申請設立100%持有的特定目的國外籌資事業(SPV)於2025年4月10日獲得金管會核准，後續將向新加坡主管機關申請，增加籌資工具多元性及籌資彈性，提升資本韌性。

新光人壽2024年啟動成立以來最大規模的業務員組織重整計畫，在主要競爭同業中，是唯一實現業務員登錄人數正成長的壽險公司。

新光人壽也表示，在業務上持續落實價值堆疊策略，聚焦CSM的累積，近幾年均達成300億的目標，2024年更達到385億，年成長23%，預期 2025 年在通路策略、商品設計、行政支援及行銷計畫的整合下，CSM將再顯著成長，穩定貢獻接軌後損益。

2024年新光人壽受惠於避險後投資報酬率大幅提升，整體合併稅後淨利達102.3億，已較2022年、2023年大幅改善。其中在強化資本上，2024年受惠於新契約業務銷售的強勁成長及投資收入增加帶動，加上新光金控對新光人壽增資208.6億，合併股東權益增加19%至1886億，資本適足提升至221%。

身為老字號擁有長期品牌知名度的新光人壽，目前有效保單將近900萬筆，對此新光人壽也表示，未來與台新人壽合併後，將創造更均衡的通路結構及業務成長動能，進一步提升市場佔有率，客戶規模，取得更強大的競爭地位。