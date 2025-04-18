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證交所響應「健康台灣推動委員會」 接軌國際健康永續發展目標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

在全球後疫情時代之挑戰下，為促進全民健康生活，推升全齡健康照顧，並接軌國際健康永續發展目標，實踐「健康台灣」國政願景，2024年6月總統府成立健康台灣推動委員會，由總統擔任召集人，邀集政府機關代表與各界醫療領域學者專家，每季於總統府召開會議，作為擬定健康台灣政策推動之溝通平台。

「健康台灣推動委員會」肩負社會參與平台、社會溝通橋梁及政策效能引擎三項任務，借重產、官、學、研及民間的力量，廣納建言、多元對話並凝聚共識。自成立以來已召開三次委員會議，透過「健康台灣願景規劃」到「慢性病防治：健康生活模式養成、肥胖防治及三高防治888計畫」等主題的討論與溝通，推動公私部門協力合作，期盼多管齊下的具體行動策略，提升國人健康，更展望國際間的合作，建立後疫情時代的全球關懷。

臺灣證券交易所表示，為積極響應「健康台灣」願景，推動企業更重視員工健康與福利，上市櫃公司如有防治肥胖及三高等與員工健康相關具體措施與實施成效，並於公司網站及股東會年報揭露，係屬公司治理評鑑指標4.9「公司網站及年報是否揭露各項員工福利措施、退休制度與其實施情形？」的要件一「列舉員工福利事項」，或指標4.10「公司網站及年報是否揭露員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形？」的之要件一「具體說明對員工人身安全健康與工作環境保護措施與其實施情形」中員工健康相關涵蓋範圍，倘公司符合個別指標所列得分要件可於構面內計分。

有關「健康台灣推動委員會」介紹及歷次委員會會議等相關資訊，均可至總統府網站查詢。路徑：總統府首頁＞國政願景＞健康台灣推動委員會https://www.president.gov.tw/Page/718

總統府 願景

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