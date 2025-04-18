資誠聯手櫃買與台智雲 助力新創打造 AI「明日之星」

資誠聯合會計師事務所、櫃買中心及台灣智慧雲端服務股份有限公司三方18日宣布啟動「AI新創加速成長機制專案」。PwC Taiwan所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，PwC致力於協助AI新創公司建立公司制度、健全財務體質，並串聯投資人與企業資源，打造大企業與新創對接平台，提升台灣在國際市場上的影響力。

三方18日共同舉辦啟動記者會，國家發展委員會主任委員劉鏡清、金融監督管理委員會證券期貨局局長張振山皆親臨現場指導，活動吸引多家媒體及AI新創企業代表熱情與會，場面熱絡。

據介紹，專案整合「AI超算加速器」、「客戶媒合機會」、「公司制度輔導」、「創櫃板募資登板」四大資源，結合櫃買中心的創櫃板Plus制度與資本市場服務、台智雲提供的AI運算技術與算力資源，以及PwC在財務制度與內控輔導上的專業，為入選AI新創企業提供從技術到資金、市場到制度的全方位支持，打造有利AI企業茁壯的成長環境。

在技術資源方面，AI超算加速器將由台智雲提供先進的AI運算資源與專業技術，協助新創企業突破技術瓶頸，並透過AI創新聯合體的模式推動應用場景的發展與落地。三方合作單位也將共同運用各自的產業網絡與商務資源，協助新創企業媒合潛在客戶，拓展國內外市場，進一步提升其產業價值與能見度。

在企業治理層面，PwC Taiwan將協助新創企業建立穩健的會計制度與內部控制架構，強化公司治理基礎，進而提升其永續發展的競爭力。

在資金面，該計畫將串聯創櫃板籌資功能、台智雲AI算力池、數位發展部的百億AI投資專案、中企署的百億配投計畫，以及來自上市櫃企業的創投（CVC）資金等多元資源，協助新創企業取得所需資金、登板創櫃板平台，並順利接軌資本市場。

PwC Taiwan審計服務營運長徐聖忠指出，資誠長期投入數位創新與轉型服務，不僅內部開發多項數位化工具，對外也持續扶植AI新創企業整合資源、擴大規模，期望成為新創企業最堅實的後盾，攜手推動台灣產業升級。