資誠聯手櫃買與台智雲 助力新創打造 AI「明日之星」
資誠聯合會計師事務所、櫃買中心及台灣智慧雲端服務股份有限公司三方18日宣布啟動「AI新創加速成長機制專案」。PwC Taiwan所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，PwC致力於協助AI新創公司建立公司制度、健全財務體質，並串聯投資人與企業資源，打造大企業與新創對接平台，提升台灣在國際市場上的影響力。
三方18日共同舉辦啟動記者會，國家發展委員會主任委員劉鏡清、金融監督管理委員會證券期貨局局長張振山皆親臨現場指導，活動吸引多家媒體及AI新創企業代表熱情與會，場面熱絡。
據介紹，專案整合「AI超算加速器」、「客戶媒合機會」、「公司制度輔導」、「創櫃板募資登板」四大資源，結合櫃買中心的創櫃板Plus制度與資本市場服務、台智雲提供的AI運算技術與算力資源，以及PwC在財務制度與內控輔導上的專業，為入選AI新創企業提供從技術到資金、市場到制度的全方位支持，打造有利AI企業茁壯的成長環境。
在技術資源方面，AI超算加速器將由台智雲提供先進的AI運算資源與專業技術，協助新創企業突破技術瓶頸，並透過AI創新聯合體的模式推動應用場景的發展與落地。三方合作單位也將共同運用各自的產業網絡與商務資源，協助新創企業媒合潛在客戶，拓展國內外市場，進一步提升其產業價值與能見度。
在企業治理層面，PwC Taiwan將協助新創企業建立穩健的會計制度與內部控制架構，強化公司治理基礎，進而提升其永續發展的競爭力。
在資金面，該計畫將串聯創櫃板籌資功能、台智雲AI算力池、數位發展部的百億AI投資專案、中企署的百億配投計畫，以及來自上市櫃企業的創投（CVC）資金等多元資源，協助新創企業取得所需資金、登板創櫃板平台，並順利接軌資本市場。
PwC Taiwan審計服務營運長徐聖忠指出，資誠長期投入數位創新與轉型服務，不僅內部開發多項數位化工具，對外也持續扶植AI新創企業整合資源、擴大規模，期望成為新創企業最堅實的後盾，攜手推動台灣產業升級。
本專案預計為期六個月，亦呼應行政院推動中小微企業多元振興計畫與金融監督管理委員會打造亞洲資產管理中心的政策方向。透過櫃買中心2025年初推出的「創櫃板Plus」新制及平台大聯盟機制，三方將共同協力，協助AI新創企業從「隱形冠軍」成為「明日之星」，在快速變動的市場環境中脫穎而出，邁向國際舞台。
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