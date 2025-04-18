凱基證券打詐強棒出擊 攜手刑事局簽署防詐合作備忘錄

凱基證券積極響應政府反詐政策，與凱基金控（2883）、凱基人壽及凱基銀行共同攜手內政部警政署刑事警察局簽署防詐合作備忘錄，由凱基證券總經理方維昌代表出席簽署儀式，宣示雙方將透過情資分享、識詐教育以及資源共享三大層面深化合作，強化金融防護網，展現公私協力防詐決心。

面對近期層出不窮的投資詐騙案件，凱基證券憑藉卓越金融科技，積極強化防詐及提升數位信任，不僅領先同業成立跨部門「反詐騙專責小組」，制定防詐通報內部政策及管理框架，並導入國際級RSA外部偽冒偵測關閉服務，以全天候運作的偵測機制，結合全球聯防及情資共享網絡，有效阻斷釣魚網站的連線，為用戶提供更安全的網路環境。

此外，為降低投資人遭假冒簡訊詐騙的風險，凱基證券領先國內證券同業，率先推出「68178」專屬短碼簡訊，此號碼所發出的簡訊均為凱基證券官方認證，幫助客戶能夠輕鬆辨識，安心點擊簡訊中的連結，減少被詐騙的風險，並於官網建立「反詐騙行動站」，除提供投資人完整的防詐情報與措施外，亦建議投資人可於官網掃描專屬簡訊號碼QRcode，一鍵加入手機通訊錄聯絡人，防止數位詐騙的冒充行為。凱基證券日前曾獲高雄市警局來函表揚，分公司營業員機警察覺高齡客戶神情有異，遂透過積極關懷提問，成功攔阻假冒股票抽籤詐騙，並協助警方循線偵破面交車手犯嫌到案，避免客戶蒙受高額損失。

凱基證券持續落實「公平同理，待客如己」的服務理念，展現防範詐騙的決心，近期陸續榮獲證交所113年首屆證券商反詐騙評鑑活動「傑出獎」、數位金融獎「數位資訊安全獎」等，各單位對於防詐工作不遺餘力，致力守護客戶財產安全。更多凱基證券反詐騙資訊，請洽詢凱基證券各分公司或官網專區：https://www.kgi.com.tw/zh-tw/anti-fraud。