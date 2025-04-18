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黃金目標價不斷飆高 主動式基金績效強強滾

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

金價不斷飆高，避險情緒隨之升溫。國際金價衝破每盎司3,300美元新高、臺銀黃金存摺牌價17日更站上每公克3,500元歷史新高，更推升近期主動式黃金基金績效表現強勁。法人提醒，關稅不確定性與去美元化等因素帶動金價創高，但留意短線漲勢過快恐引發獲利賣壓。

綜合外資法人對於最新金價預測：高盛將黃金目標價上調至每盎司3,700美元，極端情況下，攀升至每盎司4,500美元的高點，最為樂觀；瑞銀財管（CIO）、美國銀行也上調至每盎司3,500美元；德意志銀行則調升2026年金價表現，由每盎司2,900美元升至每盎司3,700美元，調幅27.5%。

事實上，主動式黃金基金也隨之勁揚。根據統計至15日，以近一周績效觀察，一般型黃金基金包括：富蘭克林黃金、晉達環球策略基金－環球黃金績效高達20%以上；期貨類型的元大黃金期貨信託基金也有達7.2%。

若拉長時序至近三個月觀察，富蘭克林黃金基金高達40.1%；晉達環球策略基金－環球黃金、施羅德環球基金系列－環球黃金、DWS投資黃金貴金屬股票、貝萊德世界黃金基金也分別有34%至35%以上的強勁表現。

綜合安聯、瑞銀財管（CIO）等外資法人指出，近期國際金融市場在關稅政策變動與「去美元化」趨勢等，推動黃金價格上行，使黃金價格創歷史新高。

隨著地緣政治緊張局勢升溫，以及全球對美元主導地位的依賴產生動搖，越來越多國家，尤其是新興市場，選擇以黃金作為儲備資產，以對抗潛在的貨幣風險與政治風險。

期貨 金價

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