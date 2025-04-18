明年5月開徵碳費 「綠電信託」需求升溫

環境部長彭啓明在日前重申，我國自114年施行碳費制度，將如期於115年5月開徵碳費，估計全國約有260家大型企業將成為碳費徵收對象；碳費開徵也讓臺灣綠電市場持續升溫，企業對再生能源需求大增，帶動綠電交易熱絡。國內包括永豐銀行、玉山銀行、富邦銀行及土地銀行等陸續都開辦「綠電信託」業務。永豐銀行則是該業務的創始行，自2022年起就開辦「綠電信託」業務。

「綠電交易信託」目的是提供第三方金融支持。透過建立綠電交易電費、押標金、保證金及儲能輔助服務價金收入等信託管理機制，大幅提升綠電交易的金流安全性，企業和售電方繳納的轉供電費，可由信託專戶支付給電廠，從而控管風險。

本周永豐銀再宣布，攜手大創綠能旗下大創電力導入綠電信託交易平台，透過金融信託機制整合創電與售電資源，推動臺灣邁向淨零永續。永豐銀行指出，合作之綠電交易信託業者已逾25家，其中八成以上提供創電與售電一站式服務，顯示綠電市場生態逐步成熟。

永豐銀指出，大創電力整合母公司資源，提供發電、儲能及售電服務，並運用AI數據分析優化電力供需媒合。繼2023年主辦其太陽能電廠聯貸案後，此次進一步導入綠電信託機制，確保交易金流專款專用、提升交易透明度，有效協助企業實現淨零轉型。