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資本市場服務團攜手勤業眾信 傳遞資本市場最新政策與實務資訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，與櫃買中心共同成立的「資本市場服務團」日前攜手與勤業眾信聯合會計師事務所，在舉辦「114年推動優質企業邁入資本市場座談會」，吸引多位產業先進與企業代表熱烈參與。

證交所副總經理杜惠娟表示，截至4月15日，證交所掛牌上市公司家數已達1,039家，近期「川普2.0」關稅政策議題，再度為全球市場投下變數，對國際貿易秩序及供應鏈布局帶來潛在衝擊，臺灣資本市場亦受到影響。

雖然台股出現短期劇烈震盪，但面對充滿挑戰的外部環境，集中市場的外資成交量占整體成交比重約四成，外資持股比重亦維持約三成，顯示交易面仍持續發揮其效能。

杜惠娟指出，為因應新創產業發展，證交所自元月6日正式實施創新板重大改革措施，包括取消合格投資人限制、引進外部專家參與審查、打造彈性友善的籌資環境及強化投資人權益保障。

在改革措施上路後，創新板交易漸入佳境，公司股價淨值比表現亮眼，證交所也積極尋找具創新潛力的優質企業，藉由資本市場服務團提供完善輔導，建構創新產業聚落。

本次座談會邀請上市公司天二科技（6834），及上櫃公司威力德生醫（7713）分享上市櫃實務經驗與公司掛牌後對整體營運的助益，讓與會者對資本市場操作與企業成長有更深入的了解，成為本次座談會的一大亮點。

會中亦由勤業眾信聯合會計師事務所協理謝曛如就「川普2.0稅務新政」可能對臺灣產業造成的影響進行分享，指出在全球貿易政策持續變動下，特別是川普關稅政策可能帶來新一波衝擊，臺灣企業在全球市場的營運面臨更多挑戰，面對此情勢，企業更需靈活應對，以維持市場優勢，而資本市場正是協助企業突破困境、加速成長的重要舞台。

川普 證交所 資本市場

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