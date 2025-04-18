「川式震盪」來襲、資金湧入債券 ETF 00970B等三檔曝預估配息金額

全球股債市同步進入「川劇變臉」階段，展望第2季資產配置，投信法人建議，今年宜配置「穩定配息」高品質債，以抵禦這波川式震盪。根據統計，目前已有新光BBB投等債20+（00970B）、大華投等美債15Y+（00959B）與統一ESG投等債15+（00966B）等三檔月配債券ETF，率先公布5月預估配息金額，換算年化配息率，00970B預估6.8%，00959B也有6.2%。

由於川普關稅變數大，市場投資氣氛轉趨保守，不少機構法人投資策略轉向具穩定配息型債券資產配置為主。分析師表示，美中兩國對峙從貿易戰、科技戰、轉向金融戰，美債或美元都可能成為中國大陸報復美國的武器，如果美中金融戰加劇，債券武器化後，美債殖利率隨市場快速波動，債市恐出現市場錯誤定價情形，對投資人來說，反而是趁殖利率飆高階段，分批逢低承接優質債的時機。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人劉恆誌表示，聯準會主席鮑爾最新談話中也提到，川普關稅政策影響遠超乎聯準會提前準備好的最高預期，表明關稅變數將持續干擾市場及聯準會利率政策走向，暗示聯準會不急於降息，等到經濟情緒更加清晰後再做決定。

由於聯準會降息態度不定，讓全球機構法人更持續擁抱債券資產，根據4月調查全球管理4,440億美元資產的195位經理人的「美銀美林經理人」統計資料顯示，高達80%的經理人將貿易戰視為全球經濟衰退的最大尾部風險，是近15年來尾部風險集中程度最高的一次；同時，調查4月經理人資產配置比重，出現加碼債券比例最大，呈創紀錄式的增幅，其次是保留現金，其他加碼資產則是增加防禦性資產（公用事業、醫療保建和必需消費品）配置。