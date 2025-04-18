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3月投信基金規模9.73兆 較上月減少1194億 多重資產逆勢增

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
投信最新各類型基金規模月增加前十名。(資料來源：投信投顧公會、CMoney)
投信最新各類型基金規模月增加前十名。(資料來源：投信投顧公會、CMoney)

3月底投信各類型基金規模出爐，整體規模較2月減少1194.46億來到9.73兆元；3月規模以多重資產增加83.83億為各類型基金規模增加之冠，而台股基金減少607.8億最多。

法人表示，由於川普4月要公布關稅政策，穩健保守投資人事先贖回觀望，因此3月基金規模整體減少，在經過4月初的市場大動盪後，現在反而是可以逢低分批布局的時機點，穩健型投資人可留意優質多重資產基金的投資契機，積極型投資人則不要錯過台股基金ETF的中長線布局好時機。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，2025年市場仍將持續聚焦於川普政策方向、聯準會降息動向、全球經濟成長概況，消息面上或可為金融市場增添波動，不過，經濟仍維持溫和成長態勢，因此市場風險相對有限，仍看好股優於債，今年權益型資產表現仍然值得期待，只是需要更謹選資產並著重資產品質，投資人不妨以印度股市為主、美債為輔的戰略多重資產配置策略，降低單一投資標的風險。

群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）經理人陳沅易表示，美國對等關稅議題發展仍存在不確定性，消息面的變化料持續牽動市場投資情緒，短期而言台股波動難免，因此選股將重於選市。

整體來看，過往台股歷經多次景氣更迭、系統性風險的考驗，仍保持長期向上趨勢，在類股輪動下，也都能找尋到投資亮點，近期隨籌碼面已經過大幅的清洗，現階段正可利用回檔之際重新尋找價值被錯殺的好公司，主動式台股ETF因投資靈活度高，能因應不同市況，更快的調整投資組合內容來應對，是投資人可多加善用的工具。

台股 關稅

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