三天辭台灣金聯董座 呂政璋將任安泰銀獨董重返金融圈

安泰銀行（2849）今年股東會將全面改選董事，其中，三席獨立董事在今年改選將全部更換，根據安泰銀公告資料，三名新提名的獨立董事，包括過去曾擔任過安泰銀財務長的李治平、星曆精密公司總經理Kwok Yin Yee，這兩席獨董為大股東私募基金隆力集團支持，另一位由宏泰集團提名的獨董，則是曾引起政界與公股金融圈軒然大波、去年11月上任台灣金聯董事長短短三天就閃辭的呂政璋。

安泰銀行今年股東會預定6月13日召開，除將討論通過股利配發，也將全面改選董事，安泰銀並縮減今年改選董事席次，由目前的11席縮減至九席，其中獨立董事維持三席不變，縮減席次後安泰銀董事會的獨董比重即可滿足三分之一的要求。依照兩大股東協調結果，雙方在六席一般董事中各占三席，獨董則是隆力支持兩席、宏泰一席，隆力集團掌過半董事席次，繼續主導經營。

董事候選人名單中，日前宏泰集團改派掌門人林鴻南的兒子林子瑞出任宏泰集團派在安泰銀的法人董事代表，今年改選林子瑞也列在董事候選人提名名單，董事長、副董事長也將延續現況，由隆力代表人俞宇琦、宏泰集團代表人蔡文賢續任。

三席獨立董事則是全部換新，最受矚目的即為宏泰集團支持的台灣金聯前董事長呂政璋，根據公告資料，呂政璋現職為EQT資深顧問、日本富士達株式會社代表取締役（董事）等。去年台灣金聯因時任董事長施俊吉任期未滿即將被撤換，質疑因「擋人財路」之故，而呂政璋則被視為與綠營政治人物關係良好，而家族有疑涉掏空、司法訴訟等情事，以及呂本人欠缺金融資歷等，遭外界質疑，最終他上任台灣金聯董事長才短短三天就閃辭，留下「政治比商業複雜的」名句與諸多問號。有趣的是，當時針對呂政璋出任台灣金聯董事長的爭議包括他欠缺金融專業資歷，如今呂政璋即將出任安泰銀行的獨立董事，開啟他的金融相關職涯。