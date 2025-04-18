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央行：無須調降存準率
高雄市長陳其邁日前建議中央銀行調降存款準備率以因應美國關稅戰，央行昨回應，銀行對定存單都是足額申購，市場利率也相當平穩，市場資金應是充裕狀態，央行詢問六家放款餘額較高的本國銀行，認為銀行體系流動性也充裕，因此無須以調降存款備準率方式來挹注市場資金。
央行業務局官員表示，央行透過每日進行的公開市場操作即可掌握市場資金情勢，央行可以減少或增加定期存單的方式，來挹注或收回市場資金，觀察美國公布對等關稅政策後，銀行並未減購定存單，都是足額申購，同時，拆款市場利率平穩並未有大幅跳動，顯示目前市場資金充裕。
央行十六日並邀請六家放款餘額較高的本國銀行交換意見，與會銀行表示，目前銀行體系流動性充裕，銀行有能力充分支應企業資金需求。
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