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近期黃金價格大漲 超商、電商小金豆熱賣

經濟日報／ 記者侯思蘋彭慧明／台北報導

近期黃金價格大漲，連帶在電商、零售平台上買氣升溫。其中好市多、統一超7-ELEVEN、Yahoo奇摩電商事業、電商平台的蝦皮等，近期黃金都呈現熱賣，例如蝦皮購物指出，本月以來黃金相關商品銷售量年增逾五成。

7-ELEVEN表示，「i預購」線上平台於2021年11月開賣黃金商品，目前約占整體i預購業績近一成，成為i預購商品類別中的億元級小金雞，其中以售價約1萬元出頭的1錢純金小金豆最受消費者青睞。

7-ELEVEN指出，「i預購」線上平台累積賣出的黃金重量總和超過200公斤，若換算成1公克小金豆，約可製作成20萬顆，顯見黃金仍是消費者收藏保值首選。

此外，台灣好市多是全球首創銷售黃金的好市多，業者指出，由於好市多的金條／金塊比一般銀樓售價便宜1%至3%，加上聯名卡有2%回饋，最高折扣有機會達到近5%，因此幾乎都是開賣的第一天就會銷售一空。好市多也表示，考量黃金在賣場相當受到歡迎，也評估未來將引進銀幣、白金等貴金屬來台販售。

蝦皮購物指出，只要金價略跌，消費者就會逢低進場投資黃金，本月以來黃金相關商品銷售量較去年同期成長超過五成，保值的黃金成為市場熱門的投資標的。因黃金熱潮持續延燒，甚至開設「台灣銀樓在蝦皮」專區。

好市多 消費 電商

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