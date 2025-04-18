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金價飆…銀樓牌價衝13,650元 臺銀黃金存摺站上新天價

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
金價持續飆高，臺銀黃金存摺牌價17日首度站上每公克3,500元以上的歷史新高，今年以來漲幅已逾25%。 路透
金價持續飆高，臺銀黃金存摺牌價17日首度站上每公克3,500元以上的歷史新高，今年以來漲幅已逾25%。 路透

金價持續飆高，臺銀黃金存摺牌價昨（17）日首度站上每公克3,500元以上的歷史新高，今年以來漲幅已逾25%。銀樓黃金牌價每錢亦達到1萬3,650元新天價，一天就漲了250元。

隨著國際金價攻上每盎司3,300美元新高，臺銀黃金存摺牌價以每公克3,516元開出，盤中最高達3,523元，隨金價拉回，盤後則在3,500元附近震盪。今年初牌價為每公克2,800元，迄今已上漲700元或25%。

銀樓黃金牌價亦攀高，資深業者指出，由於近兩天金價又創新高，賣金民眾較多，以目前市況賣1公斤金飾的量都算正常範圍，1公斤金飾等於26兩6錢6分6厘，一般家庭經過二、三十年，囤有二、三十兩黃金很正常，換算現在金價等於變現200多萬元，有時客戶都感到驚訝竟然增值如此多。

昨日黃金存摺牌價
昨日黃金存摺牌價

此外，也觀察到近年更多年輕人會定期定額買「小金豆」，固定每一、二個月買一顆，強迫儲蓄。

臺銀國際金市報告指出，美國擬藉由貿易談判來使各國孤立中國大陸，另美國輝達（NVIDIA）公司表示美國政府限制其H20晶片對中國大陸出口，美中對立加劇，市場避險情緒再度升溫，加上美元指數大幅回檔，資金湧入金市帶動金價強漲。

臺銀引用資產管理公司分析，隨著貿易戰加劇與美元走弱，黃金作為避險資產的價值上升，較不受關稅影響。另外地緣政治緊張，例如中東衝突與保護主義升級，加劇通膨趨勢，加上各國央行為對抗貨幣波動持續購買黃金，都進一步推升黃金價格。

瑞銀財富管理投資總監辦公室本周上調黃金未來12個月目標價至每盎司3,500美元。世界黃金協會（WGC）公布數據顯示，2025年第1季黃金ETF流入226.5公噸，是自2022年第1季俄羅斯入侵烏克蘭時以來最大單季流入量，總持倉量增加3%至3,445.3公噸，是2023年5月以來最大規模（最高紀錄為2020年10月的3,915公噸），主因躲避政治和經濟動盪，投資者開始轉向黃金ETF避險。

臺銀 金價

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