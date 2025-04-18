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央行定調 不調降存款準備率

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行17日提出五點回應，強調目前銀行體系流動性充裕，若有臨時性資金需求，央行握有7.26兆元定存單，可彈性支應市場所需。圖／聯合報系資料照片
中央銀行17日提出五點回應，強調目前銀行體系流動性充裕，若有臨時性資金需求，央行握有7.26兆元定存單，可彈性支應市場所需。圖／聯合報系資料照片

高雄市長陳其邁日前建議央行調降存款準備率，打開資金水龍頭，中央銀行昨（17）日提出五點回應，強調目前銀行體系流動性充裕，若有臨時性資金需求，央行握有7.26兆元定存單，可彈性支應市場所需，尚無須以調降存準率來挹注市場資金。

央行16日邀請六家放款餘額較高的國銀交流意見後，昨日提出五點回應。

第一，央行貨幣政策工具多元，尤以每日公開市場操作最具機動性，為央行主動、迅速因應市場資金情勢最常使用的政策工具。央行可透過減少或增加定存單發行量，達到挹注或收回市場資金功效，妥適調節市場流動性於適當水準。目前銀行體系流動性相當充裕，近期超額準備每月平均達500億元。

第二，央行邀請六家國銀交流意見，央行業務局長謝鳳瑛指出，找國銀交流主要是討論川普關稅政策直接衝擊我國出口產業，企業是否有應變措施、銀行能提供哪些協助。

據悉，央行找來臺灣銀行、兆豐銀行、合庫銀行等三家公股，及國泰世華、台北富邦與中國信託三家民營銀行主管交流意見。

第三，因應美國關稅，央行可隨時減發定期存單，挹注市場資金，以快速因應市場變化情勢。

第四，央行可機動以公開市場操作方式迅速調節市場資金，目前無須調降存款準備率。

第五，未來央行將密切關注市場資金情勢與企業取得融資情形，適時採取調節金融措施。

兆豐銀行 央行 定存

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