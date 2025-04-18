最大都更案 三商壽增資

三商美邦人壽（2867）參與投資占地1.64萬坪全台最大都更案「台鐵南港調車場案」，昨（17）日決議依原持股比例繼續增資推動該案的二家公司共18億元，持股比例維持45％。該案由國泰人壽、三商壽等共同開發，涵蓋商場、辦公室與住宅，預計第2季正式推出預售。

三商壽昨於證交所召開重訊記者會，經董事會決議擬依原持股比例繼續增資「南港國際一公司」和「南港國際二公司」，分別增資7.65億元及10.35億元，增資後持股比例維持45％。上述兩家特殊目的公司由國壽、三商壽、國泰建設、國泰商旅、華泰大飯店五大品牌共同成立，主要開發南港調車場都市更新案，整體規劃住宅、商場、辦公室、旅館、電影院等多元複合機能，開發總樓地板面積達15萬坪。

三商壽截至去年底投資用不動產達205.1億元，租金收益為3.74億元。三商壽表示，南港調車場案預計於第2季正式推出預售，配合南港區域持續發展利多，未來可望創造長期穩定收益。不過，待未來三、四年完工後才能較完整預估投報率。此外，三商壽董事會決議今年不分派股利。

該案位於松山車站通往四鐵共構的南港車站，被視為台北東區最後一塊萬坪商業區。去年6月主體工程啟動，工程總投資金額300億元以上，預估都更完成後的總價值超過千億元。