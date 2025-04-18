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2月放款中小企 量能急凍

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會統計，2025年2月底國銀對中小企業放款餘額10兆3,687億元，月增68億元，是近十年同期表現第四差，前三次是陷入衰退，等於2月量能急凍，累計前二月放款增加307億元，達全年放款增額目標4,600億元僅6.6%。

銀行局副局長王允中昨（17）日說，2月放款量能趨緩有三大主因，一、企業資金調度還款，二、企業到期不續借，三、企業清償貸款以減少利息支出。

一般國銀對中小企業放款目標都會考慮經濟成長率，金管會與經濟部以主計處預測2025年經濟成長率3.14%為基礎並考慮川普新政衝擊，認為在全球經濟成長趨緩、川普新政衝擊下，中小企業更需要被協助，才訂出4600億元的史上超高目標。

王允中說，中小企業放款目標一定是「一年比一年高」，金管會希望把量體放大，若企業有資金需求時，銀行才可以挹注更多資源。

中小企業 金管會

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