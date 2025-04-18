國泰世華銀助企業淨零永續

國泰世華銀行與全球最大環境揭露組織CDP、工業技術研究院及臺灣碳權交易所專家，昨（17）日攜手舉辦「國泰世華銀行ESG論壇」，以「邁向淨零永續時代」為主題，探討環境揭露、限塑趨勢、碳交易市場及綠色金融等關鍵議題，攜手企業夥伴從轉型挑戰中發掘碳有價時代的新商機，獲企業客戶踴躍響應。

國泰世華與CDP合作，協助企業系統性盤點自身碳排放、氣候風險管理、減碳目標與治理機制等關鍵資訊，以符合全球投資人與供應鏈對資訊透明化的期待。2024年，國泰世華更成為亞洲唯一CDP中小企業問卷改版的非政府官方的諮議專家，協助中小企業轉型。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，2024年中小企業問卷推出後，國泰世華邀請逾150家企業參與計劃，在參與企業、外部專家與該行同仁的共同努力下，共121家企業完成問卷並取得環境揭露評分，填答率超過八成，遠高於全球供應鏈平均約五成的填答率。其中有110家企業為首次參與。

為表揚參與2024年「國泰世華×CDP商業銀行環境揭露計畫」表現優異的企業，國泰世華於論壇現場，頒發獎項予六家績優企業。其中安勤科技（3479）與町洋企業獲頒「最佳氣候行動獎」，耀登科技、瑞師科技、穗曄實業及宏塑工業則榮獲「最佳碳揭露獎」，樹立台灣產業推動ESG行動的標竿典範。CDP台灣區負責人宋婉瑜指出，企業碳相關數據的透明，是達成淨零目標的重要基礎。透過填答問卷，各企業能清楚掌握自身碳排情形，進而訂定更符合投資人期望的減碳轉型計劃。

論壇現場邀請工研院產科國際所組長劉致中分享限塑政策趨勢與產業轉型機會；碳權交易所總經理田建中剖析碳權交易市場的發展潛力；長年耕耘永續金融的國泰世華銀行風控長張發祥、副總經理温珍瀚於「焦點對談」環節，與講者進行深入對談，帶領現場與會企業透過實務案例深入理解轉型資源整合與策略布局。

國泰世華致力協助企業穩健邁向轉型之路，打造一站式轉型金融平台「Cathay Zero」，提供客戶碳盤查、減碳技術、碳中和、ESG資訊揭露、第三方查驗證等諮詢服務，並搭配客製化綠色金融解決方案，滿足企業永續轉型所需。