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彰銀配1元 現金股票各半

經濟日報／ 記者廖珮君夏淑賢／台北報導
彰銀。 彰銀／提供
彰銀。 彰銀／提供

彰銀（2801）、安泰銀昨（17）日公布股利，彰銀每股配發1元寫14年新高，其中現金與股票各半，各為0.5元，一舉打破近五年現金高於股票的配息結構，配息策略轉向「減少現金、提高股票」。若以彰銀17日收盤價17.35元來看，現金殖利率僅剩2.8%，不到3%。安泰銀則全配現金，每股配發股息0.38元。

彰銀主管說，主要是為了強化資本結構維持韌性，因應申請高資產財管業務、及拓展海外分行需求所致。

拉長過去十年來看，彰銀僅在2014、2015年和2016年，這三年獲利年度，每股配發現金低於股票，2019年維持各半。換言之，彰銀過去十年，有六個年度，配現金都高於股票。2024年是近五年來，配息結構首度轉向。

若與2024年彰銀每股配發0.55元現金、0.32元股票，總股利0.87元相較，2025年彰銀總股利增加到1元，但現金略降0.05元，股票則拉升0.18元，盈餘分配率75%則比去年72%略增。

彰銀每股配發1元股利，是2012年來的14年來新高。前波高點2011年是配發1.18元股利。

法人認為，彰銀調降配現金，應是為了因應川普政策不確定性，多保留一點現金在帳上做因應，拉高股票則可充實資本、強化淨值、提高資本適足率，強化風險承受能力以因應變局。

彰銀2024年全年自結稅後純益149.58億元刷史上新高，每股稅後純益（EPS）1.33元也是近八年高點。 2025年配發2024年盈餘是每股1元股利，盈餘分配率75%。

安泰銀行每股配發現金股息0.38元，與上年度股利水準持平，並且是連續15年維持全配現金股息不變，股利配發率約將近56%，比上一年度約七成水準下降，主因川普關稅戰對全球經濟金融情勢造成變數太多，為保留實力因應外在變化，因此股利配發率壓低。

彰銀 股利

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