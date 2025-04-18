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國銀以房養老業務傳捷報 財部設定全年成長目標 各大行庫動起來

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
今年首季在股房市陷入低迷中，國銀「以房養老」業務意外搶眼。聯合報系資料照
今年首季在股房市陷入低迷中，國銀「以房養老」業務意外搶眼。聯合報系資料照

今年首季在股房市陷入低迷中，國銀「以房養老」業務意外搶眼。據金管會截至2025年3月底統計，國銀累計承作以房養老貸款共9,302件、核貸金額533億元，季各增321件和24億元，季增額寫史上同期最佳戰績，年增15％至16%，為低迷的金融業務注入一絲活力。

為何2025年首季「以房養老」業務動了？據透露，因財政部對各行庫以房養老業務有設全年成長目標值，使各行庫不得不動起來，加上中南部與花東房價持續走升，讓老人承作意願增加，供需齊揚，自然業務量增加。

各銀行是在2015年底開辦「以房養老」，在台中商銀2023年12月初加入該市場後，至今已有16家銀行開辦。

前兩年因各銀行陸續加入、業績快速成長，隨老人有土斯有財、留房給子女等觀念根深、央行又啟動升息，加上民營銀行也考量老人長壽、不動產跌價、及利率風險，如今僅剩六大行庫撐起一片天。

這六大行庫是臺銀、土銀、合庫、第一銀、華南銀和台企銀（2834）。數據顯示，2025年3月底光這六大行庫承辦以房養老件數共達9,022件、核貸額506.8億元，各占整體以房養老業務97%和95%，光合庫一家就貢獻了1/3強是最大主力。

以16家承辦銀行來看，季增件數與金額前三大是合庫、一銀和華南銀。合庫承作件數與金額單季各大增107件、8.07億元居首，一銀件數與金額各季增加54件、5.28億元，華南銀件數與金額各季增59件、2.85億元。

一家行庫主管坦言，「以房養老」算是政策性貸款，也因免計入72-2條不動產限額水位，讓行庫承作時較無後顧之憂，民營銀行多不願意做，因為風險高、利潤少，行庫要顧公平待客，關懷老人，還要擔心房子折舊風險。

公股行庫續衝，民營銀行低迷呈現兩樣情。首季台新銀、陽信銀、玉山銀和台中商銀等四家民營銀行，業績全部「原地踏步」。

若以地區別來看，以高屏和宜花東，季增金額較高，銀行局副局長王允中昨（17）日說，主因是銀行持續宣導，中南部和花東房價走揚，也提升民眾承作意願。

一銀 以房養老 合庫

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