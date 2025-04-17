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國銀對中小企業放款 2月為何急凍？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
2025年2月底國銀對中小企業放款餘額10兆3,687億元，月增68億元。示意圖／聯合報系資料照片
2025年2月底國銀對中小企業放款餘額10兆3,687億元，月增68億元。示意圖／聯合報系資料照片

金管會統計，2025年2月底國銀對中小企業放款餘額10兆3,687億元，月增68億元，是近十年來同期表現第四差，前三次是陷入衰退，等於2月量能急凍，累計前二月放款增加307億元，達全年放款增額目標4,600億元僅6.6%。

銀行局副局長王允中說，2月放款量能趨緩有三大主因，一、企業資金調度還款，二、企業到期不續借，三、企業清償貸款以減少利息支出。

一般國銀對中小企業放款目標都會考慮經濟成長率，金管會與經濟部以主計處預測2025年經濟成長率3.14%為基礎並考慮川普新政衝擊，認為在全球經濟成長趨緩、川普新政衝擊下，中小企業更需要被協助，才訂出4,600億元的史上超高目標。

王允中說，中小企業放款目標一定是「一年比一年高」，金管會希望把量體放大，若企業有資金需求時，銀行才可以挹注更多資源。

市場認為，川普祭出對等關稅，使全球經濟成長趨緩，各國貿易量下滑，主計處日前在財委會也下修台灣經濟成長率0.5~1.5個百分點「難保三」，經濟活動趨緩，企業可能是需要減碼、降息或展延本金的「紓困貸款」。

2025年國銀對中小企業放款增額目標是4,600億元，較2024年4,200億元再增加400億元或9.5%，也再度改寫史上最高目標紀錄。國銀對中小企業放款幾乎年年達標，前一次未達標是金融海嘯時期。

中小企業 金管會

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