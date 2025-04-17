三商壽砸18億增資南港國際 持股比例維持45%

三商壽今天指出，董事會決議通過將維持原持股比例45%，對南港國際一增資新台幣7.65億元、南港國際二增資10.35億元，合計18億元。

三商壽今天舉行重訊記者會，由副總經理方曙明說明對南港國際一股份有限公司和南港國際二股份有限公司增資案。

方曙明說明，三商壽董事會今天決議通過對對南港國際一和南港國際二的增資案，分別為7.65億元與10.35億元，合計18億元，增資後對被投資公司的持股比例不變、維持45%。

方曙明表示，因為南港國際一和二的投資案正進行預售，須要待3至4年完工後才有較完整對投報率的預估。

南港國際公司成立於民國104年3月30日，主要是推動南港調車場都市更新案，而此都市更新案是台鐵為活化原南港調車場的土地資產，未來整體規劃為住宅、商場、辦公室、旅館、電影院和台北市政府公益設施等複合機能。

根據保險業資訊觀測站，三商壽2024年投資用不動產餘額為205.1億元、年成長8.96%，租金收益為3.74億元、年增3.9%。