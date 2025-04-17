凱基金改選董事 國喬女董邱德馨與李鐘培、謝健南等入列

凱基金（2883）今年股東常會將全面改選董事，提名九席董事候選人名單出爐，其中有多達四席出現變動，包括現任國喬（1312）石化董事長邱德馨將回鍋，與緯來電視網董事長李鐘培、凱基金控執行副總暨法務長顏志堅均入列本屆董事候選人，另外，獨立董事也有新面孔，為歷任統一超營運長、全聯執行長的謝健南。

邱德馨過去在凱基證券前身中信證券當年與公股合作入主凱基金前身開發金時，就是中信證券的法人董事代表人，進駐開發金董事會，近年邱德馨轉檯至國喬歷任副董、董事長，但她仍同時擔任凱基金控旗下開發資本管理顧問公司董事長，此番邱德馨重返凱基金董事會，除了是女性董事代表，同時也是唯一的自然人一般董事。

李鐘培過去出身花旗、歷任中信銀、外商匯豐銀以及台泥總經理，去年李鐘培已經先進入凱基金子公司凱基銀行董事會擔任董事，今年改選則又被提名將擔任凱基金董事。

凱基金控共有董事九席，其中三席為獨董，公司已足額提名候選人，凱基金控今年股東會預定6月13日召開，進行全面改選。