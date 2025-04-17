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金管會：模式完全不同 新新併不能用「潤成買南山」類比

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會認為，新新併和潤成入主南山模式不同，不應類比。本報資料照片
金管會認為，新新併和潤成入主南山模式不同，不應類比。本報資料照片

對於金管會處理新新併和潤成買南山等兩件個案的作法，保險局副局長蔡火炎今天表示，由於兩件個案的執行方式不同，因此不能類比；蔡火炎指出，當初潤泰集團透過潤成入主南山是「非金融業」收購壽險公司，這和台新金本身就已是金管會高度監理的金融業，在身分上有所不同，因此不能以金管會對前者採取「附條件」，並要投資者提供保管資產的作法，就認為金管會也必須對台新金比照要求。

蔡火炎釐清，當年潤成公司投資南山人壽，金管會的審核是對於一般非金融業的「投資公司」申請收購人壽，因此採取附條件作法，並要求投資者供保管資產，這是由於對方非金融業，因此，和新新併這種金融業對金融業合併的情況並不同。

蔡火炎也接著釐清不同併購態樣指出，新新併雖然是金控合併案裡有大型壽險公司的首例，但這並非是新投資者要投資壽險公司，或是收購保險公司，因此，這和過往由金控收購保險公司的案例也並不相同，更和一般投資公司收購保險公司的個案截然不同。

儘管沒有附條件，但蔡火炎也強調，台新金在新新併時，已有向金管會出具承諾書，對於新新併當中與壽險子公司有關的部分，保險局已依照保險法139條之1的五大原則來進行審核，同時依金控法第53條及56條規定，金控公司依法有壽險財務健全及籌資義務，有法律依據確保增資和經營承諾，對此，台新金控已有對金管會出具具體的承諾書，來確保壽險公司的清償能力及增資義務。

而對於外界比較RBC 200%與保險業新一代清償能力制度所要求的100%適足率，蔡火炎也釐清，二者本質就不同，因此，二者資本適足率並不能直接比較，而且保險業新一代清償能力更為嚴格。

保險 台新金控 壽險公司

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