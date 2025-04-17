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經濟不妙、關稅又來亂 國銀人民幣存款跌至逾11年半新低

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
人民幣。(美聯社)
人民幣。(美聯社)

中央銀行17日公布，3月國銀人民幣存款餘額減至人民幣1,109.75億元，月減人民幣24.18億元，為逾11年半新低；銀行主管分析，中國大陸景氣低迷、利率與匯率兩頭降，讓投資人對人民幣投資興趣缺缺，如今美中貿易戰捲土重來，讓中國大陸經濟雪上加霜，今年國銀人民幣存款餘額很可能跌破人民幣千億大關。

央行統計顯示，今年3月底，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為人民幣798.95億元，月減人民幣25.46億元，央行官員分析，主要原因有二，一是有人民幣基金到期，投信公司將基金到期贖回款匯給投資人；二是有法人客戶把手中的人民幣存款轉為美元，並投資美元計價的債券。

央行資料指出，3月底國際金融業務分行（OBU）人民幣存款為人民幣310.8億元，月增人民幣1.28億元，主要是有法人客戶承作美元與人民幣遠期外匯交易，到期後把交割款項轉入人民幣定存內。

央行資料顯示，3月底國銀人民幣存款餘額為人民幣1,109.75億元，寫下2013年10月以來、逾11年半新低。

銀行主管分析，比起雙率雙升的美元，人民幣不論利率或匯率都失色不少，且美中貿易戰持續延燒，不利人民幣匯率走勢，外匯投資人紛紛轉投美元等其他高息貨幣的懷抱，展望未來，國銀人民幣存款餘額衰退趨勢並未改變。

根據央行提供的資料，目前各天期人民幣定存專案，1個月期利率最高為永豐銀行的4.7%，3個月期為陽信銀行的1.5%，6個月期為陽信銀行的1.55%，1年期則是陽信銀行的1.65%。

人民幣匯率 央行

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