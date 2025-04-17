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玉山金併保德信投信可免今年股東會同意？金管會這麼說
玉山金在上月宣布併保德信之後，接下來是否一定要經過股東會同意？金管會銀行局副局長王允中今天表示，要看玉山金採取的是哪種併購方式。
王允中說，依現行的規定，倘若由股分轉換的方式合併，則適用的法規包括金控法26條、金融機構合併法，就要經過雙方股東會的同意；此外，金控若用現金收購，就不用經過股東會的同意，這時所適用的法源，為金控法36條及37條的子法，和金控投資管理辦法。
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