金管會今年4600億中小企業放款目標 產業紓困貸款將成增加主力

金管會今日公布最新的中小企業放款統計，截至114年2月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆3687億元，至於今年全年目標4600億元，雖然川普關稅風暴重創產業實體需求，但金融圈認為，情況可能會像新冠疫情期間，因為紓困的資金周轉需求而使得紓困資金成為銀行對中小企業放款增加的主力，因此4600億元不但會達標，甚可能超標。

對於二月的中小企業放款量較1月增幅明顯趨緩，僅增加68億元，銀行局副局長王允中說，主要和土建融、 資本性支出貸款，購地貸款、聯貸案、週轉金增加趨緩有關，企業資金調度還款到期不續借、清償減少利息支出都是上述貸款項目增量減少的主因。

銀行局統計也顯示，除了105年、108年、112年的2月中小企業放款單月減少之外，今年2月中小企業放款單月增加68億元，與近10年同期比較，為近十年第4 低。

對於今年全年目標4600億元，在川普因素之下，王允中認為，企業應會更需要資金。大型行庫主管則指出，雖然中小企業沒有投資上的融資需求，但恐怕會因為川普風暴對產業造成的衝擊，而需要紓困，例如，新冠疫情期間的中小企業授信爆大量，即和央行提出的二千億紓困貸款方案有關。

今年前2 個月的中小企業放款前三大國銀，分別為一銀、合庫、台企銀，分別為，增量最大則分別為永豐、中信、台新銀。